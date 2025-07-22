Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından yükselen dumanlar paniğe neden oldu.
Olay Emek Kavşağı'nda meydana geldi. Can Esen M. idaresindeki 07 FJG 05 plakalı otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
Olayda yaralanan olmazken, araçta küçük çaplı maddi hasar oluştu. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Safranbolu'da Otomobil Motorundan Duman Çıktı - Son Dakika
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