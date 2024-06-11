Safranbolu'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Safranbolu ilçesinde 2 şahsın üzerinde ve araçlarında yaptıkları aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 40 x 27 santimetre boyutlarında 12 kilogram ağırlığında insan figürlü kaya yontması taş obje ele geçirdi.

Ele geçirilen yontma taş objeye el konulurken, gözaltına alınan iki kişi adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK