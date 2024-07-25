Safranbolu'da Tarihi Eser Operasyonu: 60 Sikke ve Diğer Objeler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Safranbolu'da Tarihi Eser Operasyonu: 60 Sikke ve Diğer Objeler Ele Geçirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir şahsın üzerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 60 adet sikke, 1 adet yüzük, 2 adet kolye ucu ve 1 adet hayvan figürlü obje ele geçirildi. Ele geçirilen objelere el konulurken, şahıs gözaltına alındı.

25.07.2024 18:20
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir şahsın üzerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 60 adet sikke, 1 adet yüzük, 2 adet kolye ucu ve 1 adet hayvan figürlü obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu ilçesinde bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 60 adet

sikke, 1 adet yüzük, 2 adet kolye ucu ve 1 adet hayvan figürlü obje ele geçirdi. Ele geçirilen objelere el konulurken, şahıs gözaltına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, Hırsızlık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Safranbolu'da Tarihi Eser Operasyonu: 60 Sikke ve Diğer Objeler Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Safranbolu'da Tarihi Eser Operasyonu: 60 Sikke ve Diğer Objeler Ele Geçirildi - Son Dakika
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