Safranbolu\'da yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi, hayvanlar kurtarıldı

Safranbolu'da yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi, hayvanlar kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Safranbolu'nun Nebioğlu köyünde akşam saatlerinde tek katlı bir evde çıkan yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, ahırdaki büyükbaş hayvanlar ev sahipleri ve köylülerin yardımıyla son anda kurtarıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, ahırdaki büyükbaş hayvanlar ise son anda kurtarıldı.
Nebioğlu köyünde akşam saatlerinde Muzaffer K.'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar, ev sahipleri ve köylülerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarında ekipler, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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