Sağanak sonrası Erzincan'da iki otomobil kavşakta çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sağanak sonrası Erzincan'da iki otomobil kavşakta çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Sağanak sonrası Erzincan\'da iki otomobil kavşakta çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Sağanak sonrası Erzincan\'da iki otomobil kavşakta çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Erzincan'da etkili olan sağanağın ardından Fevzipaşa ve Kırklar caddelerinin kesişimindeki kavşakta iki otomobil çarpıştı; kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Erzincan'da etkili olan sağanak yağışın ardından iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Fevzipaşa Caddesi ile Kırklar Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E. K. yönetimindeki 61 AIY 802 plakalı otomobil ile M. G. idaresindeki 07 CHU 845 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücülerin trafikte dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma Hastanesi3. SayfaErzincanGüncelSon Dakika

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