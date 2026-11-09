Sahil Güvenlik, Bozcaada\'da göğüs ağrısı çeken 67 yaşındaki hastayı tahliye etti

Sahil Güvenlik, Bozcaada'da göğüs ağrısı çeken 67 yaşındaki hastayı tahliye ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozcaada'da göğüs ağrısı şikayetiyle tıbbi tahliyesi istenen 67 yaşındaki hasta, Sahil Güvenlik botuyla Çanakkale'ye getirildi. Geyikli Feribot iskelesinde hazır bekleyen ambulansa teslim edilen hasta, ÇOMÜ Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde göğüs ağrısı nedeniyle 67 yaşındaki hastanın tıbbi tahliyesi, Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde 2 gün önce hasta F.N.'nin (67) göğüs ağrısı nedeniyle 12 Acil Çağrı Merkezi tarafından Çanakkale'ye tıbbi tahliyesi bildirildi. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından bildirilen tıbbi tahliye üzerine göğüs ağrısı çeken hasta F.N.'nin sağlık personeliyle Sahil Güvenlik botuna alınarak tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Sahil Güvenlik botu ile Geyikli Feribot iskelesine getirilen hasta iskelede hazır bekleyen ambulansa sağ ve bilinci açık şekilde teslim edildi.
Çanakkale'ye getirilen F.N., ÇOMÜ Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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