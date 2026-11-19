Sahil Güvenlik, Gökçeada'da beynine pıhtı atan 42 yaşındaki hastayı tahliye ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gökçeada'da önceki gün beynine pıhtı atan 42 yaşındaki hastanın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince yapıldı. Sahil Güvenlik botuyla Kabatepe Feribot İskelesi'ne getirilen hasta, hazır bekleyen ambulansa sağ ve bilinci açık teslim edildi.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde beynine pıhtı atması nedeniyle 42 yaşındaki hastanın tıbbi tahliyesi, Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde önceki gün hasta İ.K., beynine pıhtı atması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Çanakkale'ye tıbbi tahliyesi bildirildi. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından bildirilen tıbbi tahliye üzerine beynine pıhtı atan İ.K., sağlık personeliyle Sahil Güvenlik botuna alınarak tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Sahil Güvenlik botu ile Kabatepe Feribot İskelesine getirilen hasta iskelede hazır bekleyen ambulansa sağ ve bilinci açık şekilde teslim edildi.
Kaynak: İHA
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