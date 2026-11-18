Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde hijyen ve temizlik kurallarına uymadığı belirlenen bir ekmek fırınını 7 gün süreyle kapattı. Daha önce aynı ihlal nedeniyle 3 gün kapatılan fırının, kurallara yeniden uymadığının tespit edilmesi üzerine cezası artırıldı.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelindeki gıda işletmelerinde denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontrollerde genel hijyen ve temizlik kurallarına uymadığı belirlenen bir ekmek fırını hakkında işlem yapıldı. Daha önce 3 gün süreyle kapatılan işletme, aynı ihlali tekrarlaması nedeniyle bu kez 7 gün süreyle faaliyetten men edildi.

Vatandaşlarımızın sağlığı önemli

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumak için denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Zabıta ekiplerimiz gece gündüz demeden denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşlarımızın sağlığı bizler için çok önemli. Halkımızın sağlığını tehdit edebilecek hiçbir olumsuzluğa müsamaha göstermeden denetimlerimize devam edeceğiz" dedi.