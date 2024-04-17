Şahinler Suç Örgütü Lideri Mehmet Şahin\'e 305 Yıl Hapis Cezası Talebi

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Kamuoyunda 'Şahinler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik aralarında örgütün lideri olduğu öne sürülen Mehmet Şahin'in de bulunduğu 59 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Şahin'in 5 ayrı suçtan toplam 305 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kamuoyunda 'Şahinler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik aralarında örgütün lideri olduğu öne sürülen Mehmet Şahin'in de bulunduğu 59 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 22 kişi 'müşteki' sıfatıyla, 59 kişi ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede 5 Kasım 2019'da ifadesi alınan müştekiler İsa Karakale ve Emre Büyükyıldız'ın Bakırköy'de bir adreste kendilerine yönelik yağma suçunun işlendiğini dile getirdiği, daha sonra elde edilen delillerin de bu ifadeleri doğruladığı, müştekilerin ifadesinde isimleri geçen kişiler hakkında daha öncesinde de benzer iddialar nedeniyle birçok kez 'silahlı suç örgütü kurma, yönetme' ile farklı suçlardan soruşturma ve kovuşturmalar yürütüldüğü aktarıldı.

Örgütün İstanbul'da yeni bir oluşum içinde olduğu belirtildi

Şüphelilerin suç örgütünün korkutucu ve sindirici yapısından faydalanarak müştekileri darp ettikleri ve zorla senet imzalattıkları belirtilien iddianamede, müşteki Karakale'nin aracını aldıkları, bu eylemlerle 'Şahinler' olarak bilinen suç örgütünün İstanbul'da yeni bir oluşum içinde olduğu, şüphelilerin örgütün yurt dışında bulunan elebaşlarından Bahadır Şahin'in talimatlarıyla eylemlerini sürdürdükleri ve haksız kazanç elde etmek amacıyla kurulan örgüt çatısı altında bir araya geldikleri kaydedildi.

Önceki lider tutuklanınca otorite boşluğunu amcasının oğlu doldurdu

Hazırlanan iddianamede, örgütün önceki dönemlerdeki lideri Sedat Şahin'in tutuklanmasıyla örgütte otorite boşluğu ortaya çıktığı, örgütün yasa dışı finans kaynaklarının devam etmesi amacıyla Şahin'in amcasının oğlu sanık Mehmet Şahin'in yeni lider olduğu, şüphelilerin hiyerarşi içerisinde birlikte hareket ederek suç işledikleri, işlemeye teşebbüs ettikleri ve bunu uzun süredir devam ettirdikleri aktarıldı.

Kendilerinden şikayetçi olmamaları için müştekiyi tehdit edip serbest bıraktıkları aktarıldı

İddianamede, şüphelilerin yüklü miktarlarda paralar aldıkları, iş adamlarına yönelik yağma ve gasp eylemlerinde bulundukları, örgüt yöneticilerinden Bahadır Şahin'in talimatı doğrultusunda şüphelilerden Erkan Okur'un zorla senet imzalattığı müşteki İsa Karakale'yi alıkoyduğu ve kendilerinden şikayetçi olmamaları konusunda müştekiyi tehdit edip serbest bıraktıkları belirtildi. Bazı şüphelilerin müşteki Şefik Yalvaç'tan satın aldıkları araçların bedelini ödemediklerinin aktarıldığı iddianamede, müşteki Yalvaç'ın da araçların karşılığında bir inşaat projesindeki iş yerinin devredilmesi teklifini kabul ettiği, şüphelilerin ise ödemeleri yapan müştekiyi yıldırmak için başka bir kasten öldürme olayını anlatarak ölümle tehdit ettikleri kaydedildi.

305'er yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede aralarında örgüt lideri Mehmet Şahin'in de bulunduğu 3 şüphelinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli yağma', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından toplamda 176'şar yıldan 305'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede 56 şüphelinin ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme', 'nitelikli yağma', 'tehdit' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12 yıl 6'şar aydan 46 yıl 9'ar aya kadar hapisleri talep edildi.

Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. - İSTANBUL