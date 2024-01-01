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Sahra Sıhhiye Okulu'nda yüksek teknolojili tatbikat - Son Dakika
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Sahra Sıhhiye Okulu'nda yüksek teknolojili tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı'nın Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Sıhhiye Simülasyon Merkezi'nde ileri teknoloji içeren gerçekçi tatbikattan görüntüleri paylaştı. Tatbikatta, askeri personelin çatışma sonrası yaralanan askere tıbbi müdahale yapılması ve lojistiğinin sağlandığı görüldü.

Sahra Sıhhiye Okulu\'nda yüksek teknolojili tatbikat
01.01.2024 - 19:00,
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Sahra Sıhhiye'de gerçeğini aratmayan yüksek teknolojili tatbikat

SAMSUN - Milli Savunma Bakanlığı'nın Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Sıhhiye Similasyon Merkezi'nde ileri teknoloji içeren gerçekçi tatbikattan görüntüleri paylaştı.

Bakanlık, kendisine ait sosyal medya hesabından Sıhhiye Similasyon Merkezi'nde eğitim alan personellerin tatbikat görüntülerine yer verdi. Görüntülerde merkezde eğitim alan askeri personelin ileri teknoloji içeren similiyasyon merkezinde çatışma sonrası yaralanan askere tıbbi müdahale yapılması ve lojistiğinin sağlandığı görüldü.

Konu hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızın Sıhhiye Simülasyon Merkezinde; savaşta ve barışta personelin sağlık hizmetlerini planlamak, tanı koymak ve tedavi etmekle yükümlü 'sıhhiye' sınıfı personel yetiştirmek üzere eğitimler veriliyor. Geçmişten günümüze Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yurt içi ve sınır ötesinde yürüttüğü tüm harekatlarda meydana gelmiş yaralanma vakaları incelenerek hazırlanan senaryolar, simülasyon ortamında uygulanıyor. Böylece personelimizin muhtemel bir muharebe ortamında sınırlı imkanlarla neler yapabileceğini öğrenmesini ve ihtiyaç dahilinde yaralılarımıza cankurtaran olmasını amaçlıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu görüntüleri, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala da kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: İHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Samsun, Sahra, 3.Sayfa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahra Sıhhiye Okulu'nda yüksek teknolojili tatbikat - Son Dakika


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