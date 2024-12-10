İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Ülke genelinde son 2 haftada Jandarmamız ve Emniyetimiz tarafından sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen 'Çengel-9' ve 'Çengel-10' operasyonlarında; 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 324 şüpheli yakalandı." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sahte Alkol Operasyonunda 159 Bin Litre Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?