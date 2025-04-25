Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda evinde sahte alkol üreterek satan bir şahsı gözaltına aldı.
Olay, Dinar ilçesi Haydarlı beldesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri Ş.K. isimli şahsın evinde sahte alkol imal ederek sattığı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şahsın adresine baskın düzenledi. Baskında aramam yapan ekipler değişik türlerde 51 litre sahte alkol,
25 adet alkol damlatma çubuğu, 1 litre alkol yapımında kullanılan aroma maddesi ve 23 adet sahte/kaçak alkol imalatında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.
Olayın ardından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Sahte Alkol Üreten Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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