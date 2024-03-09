Sahte altın satarak 1 milyon 325 bin TL'lik vurgun yapan 19 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sahte altın satarak 1 milyon 325 bin TL'lik vurgun yapan 19 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden açtıkları kadın profilleri ile kendilerini çoban olarak tanıtarak yaptıkları sahte altınları satıp 1 milyon 325 bin TL'lik vurgun yapan 4'ü kadın 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Şüpheliler, sahte altınları buluntu define ürünü şeklinde göstererek dolandırıcılık yapmışlardır. Toplamda 1 milyon 325 bin TL maddi kazanç elde eden şahıslar tutuklanmıştır.

09.03.2024 23:38  Güncelleme: 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahte altın satarak 1 milyon 325 bin TL'lik vurgun yapan 19 kişi tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden açtıkları kadın profilleri ile kendilerini çoban olarak tanıtarak yaptıkları sahte altınları satıp 1 milyon 325 bin TL'lik vurgun yapan 4'ü kadın 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan bazı şüpheli şahısların sosyal medya üzerinden kadın ismiyle profil oluşturup, kendilerini çoban olarak tanıtıp, kendi üretmiş oldukları sahte altınları buluntu define ürünü şeklinde göstererek bu işlere meyilli şahıslara satmak suretiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Ardından savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde nitelikli dolandırıcılık eylemlerine toplam 19 şüpheli şahsın katıldığı ve Türkiye'nin farklı illerinden 5 şahsı dolandırdıkları, yine farklı illerde bulunan 8 şahısla dolandırıcılık amaçlı görüştükleri belirlendi. Şahısların gerçekleştirdikleri dolandırıcılık olaylarından ilk aşamada toplamda 1 milyon 325 bin TL maddi kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilirken, mahkemeye çıkarılan şahısların tamamı 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Çay, Dolandırıcılık, Güvenlik, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte altın satarak 1 milyon 325 bin TL'lik vurgun yapan 19 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Boşanma Aşamasında Olan Eşini ve Oğlunu Öldüren Baba Gözaltına Alındı
    00:19 Boşanma Aşamasında Olan Eşini ve Oğlunu Öldüren Baba Gözaltına Alındı

    İstanbul'da boşanma aşamasında olan emekli polis memuru Cengiz Bedir, eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra Kırklareli'nde tarlasına gömdü. Yakınları tarafından polise başvurulması üzerine Bedir gözaltına alındı ve itirafı sonucunda anne ve oğlunun cansız bedenleri tarladan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Mersin'de Polis Memuru Tarafından Öldürülen Mervegül Bayer'in Gelinliği Yakıldı
    00:17 Mersin'de Polis Memuru Tarafından Öldürülen Mervegül Bayer'in Gelinliği Yakıldı

    Mersin'in Tarsus ilçesinde polis memuru eski eşi tarafından öldürülen Mervegül Bayer'in gelinliği, annesi tarafından benzin dökülerek yakıldı. Olayın ardından anne Hatice Kurt, genç kızlara nasihatlerde bulunarak, gelinliği yakarken alkışlarla ve ağıtlarla izlendi.

  • Mardin'de Minibüs ile Tır Çarpıştı: 15 Yaralı
    00:10 Mardin'de Minibüs ile Tır Çarpıştı: 15 Yaralı

    Mardin'de Mazıdağı Kavşağı'nda meydana gelen kazada, öğrencileri taşıyan minibüs ile bir tır çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Samsun'da Bir Şahıs Kendisini Doğalgaz Borusuna Asarak İntihar Etti
    00:08 Samsun'da Bir Şahıs Kendisini Doğalgaz Borusuna Asarak İntihar Etti

    Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki bir şahıs, evinde kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Şahsın cansız bedeni, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından incelendikten sonra hastane morguna kaldırıldı. Şahsın bipolar bozukluk tedavisi gördüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Düzce'de Motosiklet Kazası: Sürücü Başka Bir Motosiklete Binerek Kaçtı
    00:02 Düzce'de Motosiklet Kazası: Sürücü Başka Bir Motosiklete Binerek Kaçtı

    Düzce'de meydana gelen bir kaza sonucunda otomobile çarpan motosiklet, başka bir otomobilin üzerine uçtu. Zorlukla yerden kalkan ve ayakta durmakta zorlanan motosiklet sürücüsü, başka bir motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

  • Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi
    23:48 Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi

    Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi. Çiftin mutlu günlerinde Nikah şahidi olarak Çağla Şikel ve ayrıldığı sevgilisi Nail Gönenli yer aldı.


23:23 İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Son seçimim“ çıkışına tepki İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Son seçimim" çıkışına tepki
22:38 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya Suriyeliler mi girdi içeri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?
21:48 Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti
21:23 LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor? Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu
18:31 Samsun Bafra’da silahlı kavga: 1 ölü Samsun Bafra'da silahlı kavga: 1 ölü
23:48 Çağla Şikel’in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi
21:45 Şota Arveladze, Fatih Karagümrük’ün teknik direktörlüğünden ayrıldı Şota Arveladze, Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünden ayrıldı
20:15 GKRY’deki bir manastır eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı GKRY'deki bir manastır eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı
19:50 Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
19:21 Kent lokantaları polemiği Murat Kurum “Ben olsam utanırım“ dedi, İmamoğlu “Allah akıl versin“ diyerek yanıt verdi Kent lokantaları polemiği! Murat Kurum "Ben olsam utanırım" dedi, İmamoğlu "Allah akıl versin" diyerek yanıt verdi
19:19 Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama
18:52 Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti
18:43 Muğla’da CHP’li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında gerginlik Muğla'da CHP'li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında gerginlik
18:01 Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 00:20:43. #1.12#
SON DAKİKA: Sahte altın satarak 1 milyon 325 bin TL'lik vurgun yapan 19 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement