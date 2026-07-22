Sahte Altın Satışı: İki Şüpheli Tutuklandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde kuyumculara 28 adet sahte altın satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphali tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan kiralık araçla ilçeye gelen O.Ö. ve S.T., yanlarında bulunan 1'er gramlık 28 sahte altını bozdurmak için kuyumcuları gezdi. Altınlardan şüphelenen esnafın ihbarı üzerine Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin kiralık araçla ilçeden ayrılmaya çalıştığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 28 adet 1 gramlık sahte altın ele geçirildi. O.Ö. ve S.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU