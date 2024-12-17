Sahte Belgelerle Eğitim Kredisi Dolandırıcılığı

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Sahte belgeler ile usulsüz şekilde yurt dışı eğitim kredi desteğine başvuran ve doktora yapıyor gibi kredi desteği alan 149 şüpheliden 103'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler yurtdışı eğitim müşavirliklerince düzenlenmiş gibi gösterilen sahte belgeler ile usulsüz şekilde yurt dışı eğitim kredi desteğine başvurdu. Başsavcılıkça, bir kısmı lisans mezunu dahi olmayan, yurt dışı giriş çıkış kaydı bulunmayan ve bu suretle yurtdışında Almanya, İsviçre ve İzlanda ülkelerinde faaliyet gösteren üniversitelerde doktora yapıyor gibi kredi desteği alan 149 şüpheli şahsın Ankara merkezli 17 ilde gözaltına alınmasına karar verildi. 149 şüpheliden 103'ü yakalanırken, firar olan şüphelilerin yakalanmalarına Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi. - ANKARA