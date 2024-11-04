Sahte Çekle Dolandırıcılığa Tutuklama

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Afyonkarahisar merkezli İstanbul ve Samsun'da araç alımında sahte çek kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araç satışında sahte çek kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti. Ekipler ardından Afyonkarahisar merkezli İstanbul ve Samsun'da düzenlediği eş zamanlı operasyon yaptı. 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, şahıslardan 3'nün değişik suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi. Operasyonda yakalanan 2 şahıs ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR