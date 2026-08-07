Sahte Ekspertizle Muvazaalı Gayrimenkul Satışı - Son Dakika
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Sahte Ekspertizle Muvazaalı Gayrimenkul Satışı

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72 şüpheli, sahte raporlarla Türk vatandaşlığı sağlama suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 72 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, düşük bedelli gayrimenkullerin sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterilerek muvazaalı satış işlemleri üzerinden yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıldığı tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında, Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu ve Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiği belirlenmişti. Yapılan incelemelerde 687 kişinin bu yöntemle Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilmişti.

16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüpheli yakalanmıştı

90 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenlenmiş, 72 şüpheli şahıs yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında 7 şirkete el konularak kayyum atanmış, bin 45 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el konulduğu bildirilmişti.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Öte yandan 72 şüpheli şahıs, emniyette ki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Şüphelilerin, ilerleyen saatlerde savcılıkta ifade vermeleri bekleniyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Adliye, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte Ekspertizle Muvazaalı Gayrimenkul Satışı - Son Dakika

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