Sahte Plakalı Motosiklet Sürücüsüne İki Yüz Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Sahte Plakalı Motosiklet Sürücüsüne İki Yüz Bin Lira Ceza

Sahte Plakalı Motosiklet Sürücüsüne İki Yüz Bin Lira Ceza
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Manisa'da sahte plaka ile yakalanan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 782 bin lira ceza kesildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde plakasında sahtecilik yaptığı belirlenen, alkollü ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne toplam 782 bin 719 lira idari para cezası kesildi. Motosiklet ise 3 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Olay, Kurudere Caddesi üzerindeki Hamidiye Camisi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaya devriye ekipleri, durumundan şüphelendikleri 45 R 6876 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletten düştü.

Yapılan incelemede motosikletin plakasında sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı. Plakadaki "P" harfinin bant kullanılarak "R" harfine, "0" rakamının ise "8" rakamına dönüştürüldüğü belirlendi. Motosikletin asıl plakasının ise 45 P 6076 olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün alkollü olduğu, ayrıca sürücü belgesinin daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı geri alındığı tespit edildi.

Sürücüye; "dur" ihtarına uymamak, resmi plakada değişiklik yapmak (plaka sahteciliği), alkollü araç kullanmak ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 782 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.

Kuralları hiçe sayan sürücünün kullandığı motosiklet ise 3 ay süreyle trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Manisa, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte Plakalı Motosiklet Sürücüsüne İki Yüz Bin Lira Ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahte Plakalı Motosiklet Sürücüsüne İki Yüz Bin Lira Ceza - Son Dakika
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