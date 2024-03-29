"Polisim" dedi, 560 bin TL değerinde ziynet eşyası dolandırdı
Sahte polisi gerçek polisler 178 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceledikten sonra yakaladı
KAYSERİ - Kayseri'de yaşlı adamı telefonla arayarak kendini polis olarak tanıtıp 560 bin TL değerinde ziynet eşyasını dolandıran şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kayseri'de bir dolandırıcı, 70 yaşındaki adamı arayarak kendini polis olarak tanıttı. Bu yöntemle yaşlı adamın 560 bin TL değerindeki ziynet eşyasını dolandıran şüpheli, altınları aldıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 178 saatlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra şüphelinin kimliğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin yaşlı adamdan altınları aldığı anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.
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Kayseri'de yaşlı adamı telefonla arayarak kendini polis olarak tanıtıp 560 bin TL değerinde ziynet eşyasını dolandıran şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin yaşlı adamdan altınları aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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