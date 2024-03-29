"Polisim" dedi, 560 bin TL değerinde ziynet eşyası dolandırdı - Son Dakika
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"Polisim" dedi, 560 bin TL değerinde ziynet eşyası dolandırdı

Kayseri'de yaşlı adamı telefonla arayarak kendini polis olarak tanıtan bir dolandırıcı, 560 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alarak kaçtı. Polis ekipleri, 178 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti ve yakaladı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29.03.2024 19:57
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"Polisim" dedi, 560 bin TL değerinde ziynet eşyası dolandırdı

Sahte polisi gerçek polisler 178 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceledikten sonra yakaladı

KAYSERİ - Kayseri'de yaşlı adamı telefonla arayarak kendini polis olarak tanıtıp 560 bin TL değerinde ziynet eşyasını dolandıran şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de bir dolandırıcı, 70 yaşındaki adamı arayarak kendini polis olarak tanıttı. Bu yöntemle yaşlı adamın 560 bin TL değerindeki ziynet eşyasını dolandıran şüpheli, altınları aldıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 178 saatlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra şüphelinin kimliğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin yaşlı adamdan altınları aldığı anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Kayseri, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Polisim' dedi, 560 bin TL değerinde ziynet eşyası dolandırdı - Son Dakika

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