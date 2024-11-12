Sahte Sucuk Operasyonu

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Jandarma, etiketi değiştirilmiş 1 ton sucuk ele geçirdi, 292 bin TL ceza kesildi.

12.11.2024 10:59
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Bozulmuş ve etiketi değiştirilmiş sucukları satan gıda sahtekarlarına operasyon

Jandarma piyasa değeri 250 bin TL olan bir ton 89 kilogram sucuk ele geçirdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bozulmuş ve etiketi değiştirilmiş sucukları sosyal medya üzerinden satan şahıslara yönelik yapılan operasyonda piyasa değeri 250 bin TL olan bir ton 89 kilogram sucuk ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi Sahipata Mahallesi'nde bulunan bir depoda insan sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş ve değiştirilmiş, etiketsiz sucukların sosyal medya üzerinden satışının yapıldığı yönünde bilgi aldı. Ekipler ardından Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri ile birlikte söz konusu depoya baskın yapıldı. Baskın piyasa değeri 250 bin TL olan bir ton 89 kilogram sucuk ele geçirildi. Olayın ardından ele geçirilen sucuklara el konulurken, gözaltına alınan şahıslara ise ilgili kanun maddeleri uyarınca 292 bin TL para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

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