Sakar kapkaççı kamerada: Cep telefonunu çaldı, kaçmaya çalışırken kömür torbasına takılıp düştü
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolda yürüyen kadınlardan birinin cep telefonu çalan şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 20 Ocak günü Nusaybin ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yolda yürüyen iki kadından birinin elindeki telefonu alıp kaçmaya çalışan şüpheli, kaldırım üzerindeki kömür torbasına takılıp yere düşüyor. Şüphelinin yere düşmesiyle çaldığı telefon elinden kaldırıma savruluyor.
Hızla sokak aralarından kaçan şüphelinin peşinden koşan kadınlar, sonrasında geri dönüp yere düşen telefonu alıyor. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
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