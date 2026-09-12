Sakarya Adapazarı'nda kontrolden çıkan otomobilde yaralanan Emirhan Adıbelli öldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaza yapması sonucu meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Kömürlük Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü Y.E.K. ile araçta yolcu olarak bulunan Emirhan Adıbelli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Emirhan Adıbelli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Y.E.K.'nın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.