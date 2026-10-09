Sakarya Akyazı\'da 78 yaşındaki alzaymır hastası kadın için yaklaşık 200 kişi arıyor

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki günden beri haber alınamayan alzaymır hastası 78 yaşındaki Hava Boğaz için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 200 kişilik ekibin katılımıyla yürütülen geniş çaplı aramalarda yaşlı kadından henüz bir iz bulunamadı.

Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi'nde ikamet eden alzaymır hastası Hava Boğaz (78), 7 Ekim Çarşamba günü ikindi saatlerinde Kuzuluk Orta Mahalle'de gözden kayboldu. Yaşlı kadından haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgede jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Kayıp kadını bulabilmek için arama çalışmalarına AFAD, destek için arama kurtarma ekipleri, jandarma komando birlikleri, muhtarlar ve vatandaşlar destek veriyor. Yaklaşık 200 kişilik ekibin katılımıyla Kuzuluk ve çevresindeki ormanlık ve kırsal alanlarda sürdürülen çalışmalarda ekipler zamana karşı yarışıyor. Öğle saatleri itibarıyla genişletilerek devam eden aramalarda şu ana kadar Hava Boğaz'a ulaşılamadı.

"Kendi bireyinizi düşünerek hareket edin"

Gece saatlerinde arama çalışmalarına katılarak basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ve vatandaşlara asılsız ihbarlarda bulunulmaması yönünde çağrıda bulunan Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk, "Ben Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk. Bu mahalleye destek için geldik. Tanıdığımız bir teyzemiz, dün saat 16.30'dan itibaren hiçbir şekilde izine rastlanamadı. Jandarma personeli sabaha kadar aramalarına devam etti. Bugün de AFAD ekipleri, jandarma personeli, komando birlikleri ve diğer arama kurtarma ekipleriyle birlikte aşağı yukarı 200 kişiye yakın bir arama gerçekleştirdik ve hala daha teyzemize ulaşamadık. 48 saati devirdi. Görenlerin insaniyet namına, yalnız yalan haber olmadan, 'Şurada gördük, burada gördük' değil; gerçekten kendi ailesini düşünerek ve kendi bireyini düşünerek bir hareket edip bizlere destek olmasını bekliyoruz. Arama kurtarmaya gönüllü mahalle muhtarları olarak Şerefiye Muhtarımız, Yeniköy Muhtarımız, Şerefiye halkı, Yeniköy halkı, Güzlek Muhtarımız, Güzlek halkı ve Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarımız aralıksız her türlü aramalara devam ettiler" dedi.