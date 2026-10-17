Sakarya Arifiye'de 14 yaşındaki çocuğun vurulduğu evde silah sahibi dede tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Sakarya Arifiye'de 14 yaşındaki çocuğun vurulduğu evde silah sahibi dede tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Arifiye\'de 14 yaşındaki çocuğun vurulduğu evde silah sahibi dede tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Arifiye'de misafirliğe gittiği evde başından vurularak ölen 14 yaşındaki çocuğun soruşturmasında, 15 yaşındaki şüphelinin ardından dedesi de tutuklandı. Ruhsatlı silahın sahibi olan dede, kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde misafirliğe gittiği evde başından vurularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, 15 yaşındaki çocuğun ardından dedesi de tutuklandı.

Olay, 24 Temmuz Cuma günü Arifiye ilçesi Ahmediye Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da ikamet eden Murat İmrağ (14), kardeşiyle birlikte aile dostlarının evine misafirliğe geldi. İmrağ ile arkadaşı Y.D.S. (15) odada bulundukları sırada evden tek el silah sesi yükseldi. Ses üzerine odaya koşan ev sakinleri, 14 yaşındaki çocuğu kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, başından vurulan çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından polis ekipleri evde detaylı inceleme başlatırken, Y.D.S.'nin emekli polis dedesi F.K.'ye ait ruhsatlı silaha el konuldu. İlk değerlendirmelerde çocuğun silahla oynarken kendisini vurduğu üzerinde durulsa da incelemelerde atışın daha uzak bir mesafeden yapıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan Y.D.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Derinleşen soruşturmada serbest bırakılan dede tutuklandı

Misafirliğe gittiği evde başından vurularak öldürülen 14 yaşındaki İmrağ'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Bu çerçevede İmrağ'ın öldürülmesinde kullanılan soruşturma çerçevesinde ruhsatlı silahın sahibi F.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin dedesi F.K., delillere ve dijital raporlara dayanan kuvvetli suç şüphesi varlığı, suçun öngörülen cezası göz önüne alındığında kaçma şüphesi, adli kontrol tedbirlerinin bu durumu karşılamada yetersiz kalacak olması, serbest bırakılması halinde adaletin işleyişine zarar verme tehlikesi kanaatiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaArifiyeSakaryaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Günün bombası Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı
Bu golü defalarca izleyeceksiniz Irak’ta inanılmaz vuruş Bu golü defalarca izleyeceksiniz! Irak'ta inanılmaz vuruş
Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
13:12
Aç kurtlar kapılara dayandı Halk diken üstünde
Aç kurtlar kapılara dayandı! Halk diken üstünde
12:54
Galatasaray’da şok ayrılık kapıda “Maaşıma sayın“ deyip gidiyor
Galatasaray'da şok ayrılık kapıda! "Maaşıma sayın" deyip gidiyor
12:31
“Osman Gazi“ gaz üretimi için yola çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan’ın ilk fabrikası
"Osman Gazi" gaz üretimi için yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'ın ilk fabrikası
11:52
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
10:57
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı Bakanlık devrede
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede
10:15
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 13:25:03. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya Arifiye'de 14 yaşındaki çocuğun vurulduğu evde silah sahibi dede tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei