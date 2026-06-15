3 katlı binanın üst katı alev alev yandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 3 katlı evin üst katında çıkan yangında çatı ve üst kat alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle alt kata ve çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Kaynarca-Adapazarı yolu Çınarcık mevkiinde bulunan 3 katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm üst katı ve çatıyı sardı. Evden yükselen duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıya ve üst kata müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yangın sebebiyle binanın üst katında ve çatısında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. - SAKARYA