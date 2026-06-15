3 katlı binanın üst katı alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

3 katlı binanın üst katı alev alev yandı

3 katlı binanın üst katı alev alev yandı
15.06.2026 23:51  Güncelleme: 23:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 3 katlı bir evin üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alt kata sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, çatı ve üst katta maddi hasar oluştu.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 3 katlı evin üst katında çıkan yangında çatı ve üst kat alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle alt kata ve çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Kaynarca-Adapazarı yolu Çınarcık mevkiinde bulunan 3 katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm üst katı ve çatıyı sardı. Evden yükselen duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıya ve üst kata müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yangın sebebiyle binanın üst katında ve çatısında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kaynarca, 3. Sayfa, İtfaiye, Sakarya, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 katlı binanın üst katı alev alev yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de atıyla gölete giren şahıs boğuldu Eskişehir'de atıyla gölete giren şahıs boğuldu
Mersin’de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu Mersin'de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu
Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı
İsveç’ten Dünya Kupası’na gol şov Tunus’u resmen parçaladılar İsveç'ten Dünya Kupası'na gol şov! Tunus'u resmen parçaladılar
Silivri Belediyesi’ne ’yolsuzluk’ soruşturması şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması; şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

23:27
Diyarbakır’da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti
23:25
Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı
Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi! Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı
22:49
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in son görüntüleri ortaya çıktı
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı
21:52
Cezaevi önünde 2 kişiyi yaralayıp otomobil gasbeden şüphelilerin yakalanma anı kamerada
Cezaevi önünde 2 kişiyi yaralayıp otomobil gasbeden şüphelilerin yakalanma anı kamerada
21:49
Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı
Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı
21:46
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 23:59:11. #.0.5#
SON DAKİKA: 3 katlı binanın üst katı alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.