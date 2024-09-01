Sakarya'da boş arazide yangın çıktı - Son Dakika
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Sakarya'da boş arazide yangın çıktı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan boş bir arazide bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ancak kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının neden çıktığına dair inceleme başlatıldı.

01.09.2024 19:28
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Sakarya'da boş arazide yangın

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde boş arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hendek ilçesi Uzuncaorman Mahallesi mevkiinde bulunan boş bir arazide henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın da etkisi ile yayıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Sakarya Arama Kurtarma ekiplerinin de destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 1 buçuk dönüm arazinin küle döndüğü yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya\'da boş arazide yangın çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da boş arazide yangın çıktı - Son Dakika

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