Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir markette 11 yaşındaki kız çocuğuna taciz edildiği iddiası ortalığı karıştırdı. Sokağa dökülen ve taciz ettiği iddia edilen şahsa saldıran öfkeli kalabalığı polis güçlükle sakinleştirdi.
Olay, Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki bir kız çocuğu 13 yaşındaki erkek kardeşi ile markete gitti. İddiaya göre, burada 11 yaşındaki kız çocuğu bir kişi tarafından taciz edildi. Konunun duyulması sonrasında sokağa dökülen kalabalık, tacizde bulunduğu iddia edilen şahsı linç etmek istedi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekiplerce öfkeli kalabalık güçlükle sakinleştirildi. Ekiplerce şahıs polis aracına bindirilerek karakola götürüldü. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sakarya'da Çocuğa Taciz İddiası Gerginlik Yaratıyor - Son Dakika
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