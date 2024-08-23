Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleriyle ilgili trafik kazaları

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Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde son 4 ay içerisinde meydana gelen birbirinden ilginç trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında meydana gelen trafik kazaları, Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. - SAKARYA