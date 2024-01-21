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Sakarya'da Emekli Polis Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Sakarya'da Emekli Polis Evinde Ölü Bulundu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki emekli polis Mehmet Mercimek, kendisinden bir süredir haber alınamaması üzerine evinde ölü bulundu. İlk incelemelere göre Mercimek'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sakarya\'da Emekli Polis Evinde Ölü Bulundu
21.01.2024 - 19:28,
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 63 yaşındaki emekli polis, evinde ölü bulundu.

Karaçalılık Mahallesi'nde yaşayan emekli polis Mehmet Mercimek'ten (63) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, eve girdiklerinde Mercimek'in cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre Mercimek'in kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği değerlendirilirken, cenazesi otopsi merkezine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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