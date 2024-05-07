Sakarya'da evinin deposunu adeta uyuşturucu serasına çeviren şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, deposunda uyuşturucu yetiştirdiği tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 2 kilo 105 gram kubar esrar, 4 Hint keneviri, 10 gram kenevir tohumu, kurusıkı tabanca, 86 değişik çapta fişek ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sakarya'da evde uyuşturucu serası bulundu, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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