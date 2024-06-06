Sakarya'da evinin banyosunda ölü bulundu - Son Dakika
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Sakarya'da evinin banyosunda ölü bulundu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Hakan Külçeler, bir süredir haber alınamayınca arkadaşları tarafından evinin banyosunda ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Külçeler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

06.06.2024 11:56
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Evinin banyosunda ölü bulundu

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde arkadaşlarının bir süre kendisinden haber alamadığı 50 yaşındaki kişi evinin banyosunda ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde Orta Mahalle'de meydana geldi. Hakan Külçeler'den haber alamayan arkadaşları kaldığı eve gitti. Kapının açılmamasından şüphelenen kişiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, banyoda Külçeler'i hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Külçeler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hakan Külçeler'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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