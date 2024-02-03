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Sakarya'da İstanbul'a gitmek için hazırlık yapan yaşlı adam ölü bulundu - Son Dakika
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Sakarya'da İstanbul'a gitmek için hazırlık yapan yaşlı adam ölü bulundu

Sakarya\'da İstanbul\'a gitmek için hazırlık yapan yaşlı adam ölü bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde İstanbul'a gitmek için hazırlık yapan 79 yaşındaki adam, eşi tarafından evin önündeki çardakta ölü bulundu. Halit Şen'in cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

03.02.2024 15:20
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde İstanbul'a gitmek için hazırlık yapan 79 yaşındaki adam, eşi tarafından evin önündeki çardakta ölü bulundu.

Yalı Mahallesi 236. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, İstanbul'a gitmek için hazırlanan Halit Şen (79) ve eşi evlerinin önünde taksi beklemeye başladı. Taksi gelince binanın üçüncü katındaki evine çantaları almaya çıkan kadın, aşağı indiğinde Şen'in çardakta yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinde yapılan ilk incelemenin ardından Halit Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. KOAH hastası olduğu öğrenilen talihsiz adamın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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