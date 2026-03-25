Sakarya'da Jandarma Kaçan Şahısla Gergin Anlar Yaşadı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da Jandarma Kaçan Şahısla Gergin Anlar Yaşadı

25.03.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da, jandarma denetimlerinde aranan şahıs kaçtı, geri döndüğünde darp ihbarında bulundu.

Sakarya'da jandarma trafik ekiplerince gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında durdurulan bir şahsın yapılan sorguların ardından arandığı hem de aracının muayenesiz olduğu ortaya çıktı. İşlemler sırasında "Telefonumu alıp geleceğim" diyerek aracına binip kaçan, kısa süre sonra geri dönüp telefonla konuştuğu kişiye "Jandarma beni darp ediyor" diyerek asılsız ihbarda bulunan şahıs, jandarma ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay, Adapazarı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde jandarma trafik ekiplerinin yol kontrol noktasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurarak sürücüye GBT ve araç plakası sorgusu yaptı. Yapılan incelemede, şahıs hakkında yakalama kararı bulunduğu ve aracın muayenesinin olmadığı tespit edildi.

Önce kaçtı, sonra geri geldi

Şahıs araçtan indirilerek üst araması yapıldığı sırada, "Evimden telefonumu alıp hemen geleceğim" dedi. Jandarma ekiplerinin uyarılarına rağmen aniden aracına binen şahıs, bölgeden uzaklaşarak izini kaybettirmeye çalıştı. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla denetim noktasına geri dönen şahıs, bu kez cep telefonuyla görüntü almaya çalışınca jandarma ekipleriyle arasında gerginlik yaşandı.

Karakola götürülmek üzere jandarma aracına bindirilmeye çalışılan şahsın o esnada telefonu çaldı. Telefondaki kişiye, jandarma ekipleri tarafından darp edildiğine dair asılsız beyanlarda bulunan şahsa, görevli jandarma personeli tepki gösterdi. Jandarma görevlisinin, "Sana kim vurdu? Sen niye böyle konuşuyorsun? Yalan konuşma" sözleri kameralara yansıdı.

İşlemlerin devamında aracın ruhsat sahibi sorulan şahıs, sahibinin kendisi olmadığını ve şehir dışında olduğunu iddia etti. Ruhsat sahibinin numarasını alan ekipler şahsı ararken, olay yerine ambulans geldi. Ambulansın, darp edildiğini öne süren şahıs tarafından asılsız ihbarla çağrıldığı değerlendirildi. Şahıs hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Sakarya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü Kimse bölgeye yaklaşamıyor Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor
Interpol bile devrede Avrupa’da dev şike operasyonu Interpol bile devrede! Avrupa'da dev şike operasyonu
Griezmann yeni kulübüne imzayı attı Temmuz ayında takıma katılacak Griezmann yeni kulübüne imzayı attı! Temmuz ayında takıma katılacak
Sergen Yalçın kararını verdi Sezon sonu kıyamet kopacak Sergen Yalçın kararını verdi! Sezon sonu kıyamet kopacak
8 yaşındaki çocuk, annesinin hayatını kurtardı 8 yaşındaki çocuk, annesinin hayatını kurtardı
Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ile anlaşmaya vardı

14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:06
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
13:50
Pezeşkiyan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkçe mesaj
Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe mesaj
13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
13:16
Hindistan’ı kaosa sürükleyen söylenti Hükümetten önemli bir çağrı var
Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
13:01
3 bin asker yola çıktı 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 14:58:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.