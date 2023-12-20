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Sakarya'da kaçak akaryakıt ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Sakarya'da kaçak akaryakıt ve uyuşturucu operasyonu

Sakarya'nın Erenler ve Pamukova ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 800 litre kaçak akaryakıt ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya\'da kaçak akaryakıt ve uyuşturucu operasyonu
20.12.2023 - 15:54,
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Sakarya'da 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Erenler ve Pamukova ilçe komutanlıkları ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekiplerce 3 zanlının ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, 800 litre kaçak akaryakıt, 7 uyuşturucu hap, 2 gram sentetik uyuşturucu, 250 gram kubar esrar, 11 bin 300 doldurulmuş makaron ve 520 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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