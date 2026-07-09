Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 10.6 Milyon TL'lik Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 10.6 Milyon TL'lik Malzeme Ele Geçirildi

Sakarya\'da Kaçakçılık Operasyonu: 10.6 Milyon TL\'lik Malzeme Ele Geçirildi
09.07.2026 11:06
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Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda 10.6 milyon TL değerinde sahte forma ve ayakkabı bulundu.

Sakarya'da 3 ilçede kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 10 milyon 680 bin TL olan sahte futbol forması ve ayakkabı ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Ekiplerce Karapürçek, Pamukova ve Sapanca ilçelerinde tespit edilen 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; piyasa değeri 3 milyon 750 bin TL olan bin 466 adet muhtelif markalara ait futbol takım forması, piyasa değeri 3 milyon 330 bin TL olan 954 adet sahte ayakkabı ve piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL olan 3 bin adet forma olmak üzere toplam 10 milyon 680 bin TL değerinde sahte ve kaçak malzeme ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 10.6 Milyon TL'lik Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 10.6 Milyon TL'lik Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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