Sakarya\'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı
05.03.2026 13:09
Serdivan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, çok sayıda kaçak malzemeye el konuldu.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde polis ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, D.H.U. (34) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta, H.E.K (27) ve S.Y.K. (30) isimli şahıslara ait Serdivan İlçesinde bulunan işyerleri ile ikametlerinde operasyon düzenlendi. Şahısların araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin 480 adet gümrük kaçağı yeni nesil elektronik sigara, 157 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 44 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı, 18 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 9 paket gümrük kaçağı puro ve 3 adet gümrük kaçağı tablet bilgisayar ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Serdivan, Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Son Dakika

