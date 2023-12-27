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Sakarya'da kaldırım yenileme kavgası: 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da kaldırım yenileme kavgası: 2 işçi yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde esnaf ile kaldırım yenileme çalışması yapan işçiler arasında çıkan kavgada iki işçi yaralandı. Tartışmanın yerini arbedeye bırakması sonucunda olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya\'da kaldırım yenileme kavgası: 2 işçi yaralandı
27.12.2023 - 17:21,
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde esnaf ile kaldırım yenileme çalışması yapan işçiler arasında çıkan kavgada iki işçi yaralandı.

İddiaya göre, esnaf ile kaldırım yenileme çalışması yapan işçiler arasında müşterilerin dükkanlara girememesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın yerini arbedeye bırakması sonrasında 2 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da kaldırım yenileme kavgası: 2 işçi yaralandı - Son Dakika


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