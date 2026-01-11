Büyükşehir kar mesaisine hazır: 49 araç ve 98 personel teyakkuza geçti - Son Dakika
Büyükşehir kar mesaisine hazır: 49 araç ve 98 personel teyakkuza geçti

Büyükşehir kar mesaisine hazır: 49 araç ve 98 personel teyakkuza geçti
11.01.2026 13:40  Güncelleme: 13:41
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, beklenen kar yağışı ve soğuk hava için 49 araç ve 98 personeliyle karla mücadele hazırlıklarını tamamladı. 7/24 hizmet verecek ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalara başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni haftada şehir genelinde etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışı tahminleri üzerine karla mücadele hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için 49 araç ve 98 personel ile sahada görev yapacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bölge genelinde kuvvetli sağanak yağış ve kar yağışı uyarısının ardından harekete geçen Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyonu Başkanlığı, çalışma planını oluşturdu. Yapılan açıklamada, karla mücadele ekiplerinin 7/24 çalışma esasına geçtiği, muhtemel buzlanmalara karşı tuzlama ve kar küreme araçlarının kritik noktalarda hazır bekletildiği bildirildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına yürütülen çalışmalar kapsamında 49 araç ve 98 personelden oluşan ekibin görev dağılımı yapıldı. Ekiplerin, kar yağışının başlamasıyla birlikte özellikle yüksek kesimlerde ve ana arterlerde ulaşımın sürekliliğini sağlamak için kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini sürdüreceği kaydedildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

