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Sakarya'da Kendisinden Haber Alınamayan Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Sakarya'da Kendisinden Haber Alınamayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Murat Yeşil'in evinde ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen ekipler, savcının incelemesinin ardından Yeşil'in cansız bedenini hastaneye sevk etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya\'da Kendisinden Haber Alınamayan Adam Evinde Ölü Bulundu
10.01.2024 - 10:42,  Güncelleme: 10:48
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.

İncilli Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bir binanın ikinci katında ikamet eden 36 yaşındaki Murat Yeşil'den haber alınamaması üzerine yakınları ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri eve girdiğinde şahsın yerde cansız bedeni bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi sonrasında Yeşil'in cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Kendisinden Haber Alınamayan Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika


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