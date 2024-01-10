Sakarya\'da Kendisinden Haber Alınamayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.

İncilli Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bir binanın ikinci katında ikamet eden 36 yaşındaki Murat Yeşil'den haber alınamaması üzerine yakınları ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri eve girdiğinde şahsın yerde cansız bedeni bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi sonrasında Yeşil'in cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA