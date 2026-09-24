Sakarya'da köpeğin ayaklarından ısırdığı vatandaş tedavi edilip taburcu edildi - Son Dakika
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Sakarya'da köpeğin ayaklarından ısırdığı vatandaş tedavi edilip taburcu edildi

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Sakarya\'da köpeğin ayaklarından ısırdığı vatandaş tedavi edilip taburcu edildi
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde zinciri kopuk köpek, yolda yürüyen vatandaşa saldırarak ayaklarından ısırdı. Araçlar korna çalarak köpeği uzaklaştırmaya çalışırken vatandaş hastanede tedavi edilip taburcu edildi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde zinciri kopuk köpek, yolda yürüyen vatandaşa saldırdı. Vatandaşın ayaklarından ısırarak çeken köpeği araçlar korna çalarak uzaklaştırmaya çalışırken yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Karasu yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Zinciri kopuk vaziyette ortalıkta dolaşan köpek, yolda yürüyen K.K. isimli vatandaşa saldırdı. Vatandaşı ayaklarından ısırarak çeken köpeği araçlar korna çalarak uzaklaştırmaya çalıştı. Köpekten kurutulan vatandaş, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Hayvan HaklarıCep TelefonuAdapazarıGüvenlik3. SayfaSakaryaGüncelKopukSon Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da köpeğin ayaklarından ısırdığı vatandaş tedavi edilip taburcu edildi - Son Dakika
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