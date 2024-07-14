Sakarya'da Kozmetik Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Sakarya'da Kozmetik Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Sakarya\'da Kozmetik Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir kozmetik fabrikasında çıkan yangın için itfaiye ekipleri seferber oldu. Yangın, fabrikanın hemen arkasında bulunan oto bayisine sıçramadan kontrol altına alındı. Bir itfaiye eri yaralandı.

14.07.2024 02:17  Güncelleme: 02:20
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir kozmetik fabrikasında çıkan yangın için neredeyse şehrin bütün itfaiye ekipleri seferber oldu. 30 itfaiye aracı, 96 personel ve 15 tankerle müdahale edilen alevler, fabrikanın hemen arkasında sıfır araçların bulunduğu oto bayisine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, 21.30 sıralarında Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi'nde bulunan kozmetik, medikal ve ambalaj fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. 1'i köpük kulesi olmak üzere 30 itfaiye aracı, 96 personel ve 15 tankerle müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için canla başla çalıştı.

Alevler oto bayisine sıçramasın diye mücadele edildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Vedat Selamet'in çalışmaları yönettiği bölgede, itfaiye ekipleri bir yandan alevleri kontrol altına almaya çalıştı, diğer yandan ise fabrikanın hemen arkasında sıfır araçların bulunduğu oto bayisine sıçramaması için mücadele etti. Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Yangına müdahale esnasında bir itfaiye eri yaralandı

Alevleri kontrol altına alabilmek için cansiperane çalışan itfaiye erlerinden 1'i yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrika kullanılamaz hale geldi.

"Alevleri görüp hemen olay yerine koştum"

Alevleri görüp hemen bölgeye gelen Oktay isimli vatandaş, "Yoldan geçerken alevleri gördüm ve hemen aracımı durdurarak bölgeye geldim. Yaklaşık 2 saattir ekipler uğraşıyor, yangını kontrol altına aldılar. Çok şükür can kaybı yok" dedi.

"Yangın çevreye herhangi bir zarar vermeden kontrol altına alınmıştır"

Öte yandan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arifiye Hanlıköy'de bulunan bir kozmetik fabrikasında çıkan yangına Sakarya Büyükşehir İtfaiye ekiplerimiz bütün araç ve personeliyle müdahale gerçekleştirmiş, 21.30'da başlayan yangın çevreye herhangi bir zarar vermeden 23.15'te kontrol altına alınmıştır. İş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ekiplerimize hassaten teşekkür ediyorum. Allah milletimizi, memleketimizi büyük afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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