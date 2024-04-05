Sakarya\'da Kural İhlalleri ve Dikkatsizlik Sonucu Meydana Gelen Trafik Kazaları Kameralara Yansıdı

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Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan 4 kazanın da kavşakta meydana gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Şubat ayında meydana gelen 4 ayrı trafik kazası, Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. Kameralara yansıyan 4 kazanın da kavşaklarda meydana gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı. - SAKARYA