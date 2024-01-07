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Sakarya'da meydana gelen motosiklet kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Sakarya'da meydana gelen motosiklet kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Sakarya'da Kasım ayında meydana gelen üç ayrı motosiklet kazası, dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucunda gerçekleştiği KGYS kameraları tarafından kaydedildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanan görüntülerde, kazaların sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kurallarına uymama nedeniyle meydana geldiği görüldü.

Sakarya\'da meydana gelen motosiklet kazaları KGYS kameralarına yansıdı
07.01.2024 - 11:45,
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Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen motosiklet kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sakarya'da Kasım ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen üç ayrı motosiklet kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Sakarya, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da meydana gelen motosiklet kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da meydana gelen motosiklet kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika
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