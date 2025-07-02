Sakarya\'da Minibüs Kazası: 6 Yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-650 kara yolunda kontrolden çıkan minibüs yan yattı. Meydana gelen kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazada ulaşımın aksamaması için trafik polisi eline aldığı süpürgeyle yolu temizledi.

Kara yolunun Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 54 AFA 043 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada 6 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Kazada ulaşımın aksamaması için trafik polisi eline aldığı süpürgeyle yolu temizledi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA