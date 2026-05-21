Sakarya'da Narkotik Operasyonu: 2 Tutuklama

Sakarya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 2 ayrı narkotik operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda M.K. (31) ile E.İ. (29) isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 16,46 gram A-M maddesi, 3,86 gram metamfetamin, 2,96 gram sentetik cannabinoid maddesi ile 1 gram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen 16,46 gram A-M maddesiyle yaklaşık 48 kilogram sentetik cannabinoid (bonzai) üretilebileceği öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - SAKARYA