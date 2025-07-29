Sakarya'da Orman Yangınları için Tedbirler Alındı

Sakarya Valiliği, yaz mevsiminin etkisiyle artış gösteren orman yangınları riskine karşı alınan tedbirler çerçevesinde 1 Kasım tarihine kadar ormanlık alana girişler ve 29 Temmuz ile 28 Ekim arasında havai fişek, işaret fişeği, meşale gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin satışı ile kullanımı yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 1 Kasım 2025 tarihine kadar il genelinde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı duyuruldu. Ayrıca, yangın riskini en aza indirmek amacıyla 29 Temmuz - 28 Ekim 2025 tarihleri arasında havai fişek, işaret fişeği, meşale gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin satışı ve kullanımının da yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, "Alınan yasak kararlarının uygulanması gayesiyle emniyet, jandarma ve diğer kolluk birimlerimizce denetimler aralıksız sürdürülecektir. Belirtilen yasağa uymayan işletme ve şahıslar hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapılacaktır. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere hassasiyetle riayet etmeleri, ormanlarımızı birlikte korumamız açısından büyük önem taşımaktadır" denildi. - SAKARYA