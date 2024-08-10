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Sakarya'da otluk alanda yangın

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi Dorukkent Sitesi mevkiinde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.