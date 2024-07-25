Sakarya'da Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya\'da Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil taklalar atarak hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

25.07.2024 10:30
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil taklalar atarak hurdaya döndü. Hurdaya dönen ve otomobil sürücüsünün yaralı olarak atlattığı kazada yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Kaynarca- Karasu yolu Duduköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametine seyir halinde olan U.Y. kontrolündeki 54 FS 828 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Taklalar atmaya başlayan otomobil tarlaya yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü U.Y. yaralanırken, yanında yolcu olarak bulunan Ramazan Gündoğdu (25) hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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