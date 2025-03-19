Sakarya\'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 70 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ve diğer ekipler yaralanan sürücü imamı bulunduğu yerden kurtarabilmek için seferber oldu.

Kaza, akşam saatlerinde Maksudiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maksudiye Mahallesi cami imamı Eyüp D. kontrolündeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, yaklaşık 70 metre yükseklikten şarampole devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye başta AFAD olmak üzere; itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerin yoğun çabası neticesinde yaralı imam, sıkıştığı yerden yaklaşık 2 buçuk saat sonra çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı imam Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı imamın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA