Sakarya'da otomobilin çarptığı 23 yaşındaki Begüm Fil'in ölümüne ilişkin sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da otomobilin çarptığı 23 yaşındaki Begüm Fil'in ölümüne ilişkin sürücü tutuklandı

Sakarya\'da otomobilin çarptığı 23 yaşındaki Begüm Fil\'in ölümüne ilişkin sürücü tutuklandı
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Sakarya'da yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Begüm Fil'in ölümüne ilişkin sürücü N.Ü. tutuklandı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü, adliyeye sevk edilip hakim karşısına çıkarıldıktan sonra cezaevine gönderildi.

Sakarya'da yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Begüm Fil'in ölümüne ilişkin sürücü tutuklandı.

Kaza, dün Orhangazi Caddesi otobüs durağı mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, N.Ü. idaresindeki otomobil, otobüs durağı civarında yolun karşısına geçmeye çalışan Begüm Fil'e (23) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Begüm Fil'in cenazesi dün Akyazı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü N.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan N.Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Sakarya, Hakim, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da otomobilin çarptığı 23 yaşındaki Begüm Fil'in ölümüne ilişkin sürücü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da otomobilin çarptığı 23 yaşındaki Begüm Fil'in ölümüne ilişkin sürücü tutuklandı - Son Dakika
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