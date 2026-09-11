Sakarya\'da otomobilin çarptığı 23 yaşındaki Begüm Fil\'in ölümüne ilişkin sürücü tutuklandı

Sakarya'da yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Begüm Fil'in ölümüne ilişkin sürücü tutuklandı.

Kaza, dün Orhangazi Caddesi otobüs durağı mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, N.Ü. idaresindeki otomobil, otobüs durağı civarında yolun karşısına geçmeye çalışan Begüm Fil'e (23) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Begüm Fil'in cenazesi dün Akyazı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü N.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan N.Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi.